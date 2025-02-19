Украина производит 30% из всей необходимой номенклатуры для нужд обороны - Президент

Отечественное производство покрывает 30% потребностей для армии, но этого недостаточно, однако это пока больше, чем в любой отдельно взятой европейской стране. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

У нас очень сильно поднимается наше отечественное производство, 30% из всего пакета того, что нам нужно, мы сегодня производим. Это недостаточно, но это очень немало и это больше, чем отдельно каждая из стран Европы сегодня делает. Когда будет дипломатическое движение по окончанию войны, когда оно начнется, то мы все равно будем с этим соседом, мы понимаем, что пока мы не в НАТО, мы будем рассчитывать на себя и на партнеров, но на себя - ключевое. И поэтому будем все равно увеличивать наше производство технологически, дронов, РЭБов, артиллерию прежде всего,