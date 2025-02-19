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Україна виробляє 30% з усієї потрібної номенклатури для потреб оборони - Президент

Україна виробляє 30% з усієї потрібної номенклатури для потреб оборони - Президент

Київ • УНН

 • 73952 перегляди

Зеленський повідомив, що Україна виробляє 30% необхідної оборонної продукції, що перевищує показники окремих європейських країн. У 2024 році вітчизняні підприємства виготовили понад 1.5 млн дронів.

Вітчизняне виробництво покриває 30% потреб для армії, але цього недостатньо, проте це наразі більше, ніж в будь-якій окремо взятій європейській країні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

В нас дуже сильно піднімається наше вітчизняне виробництво, 30% з усього пакету того, що нам потрібно, ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало і це більше, ніж окремо кожна з країн Європи сьогодні робить. Коли буде дипломатичний рух щодо закінчення війни, коли він почнеться, то ми все одно будемо з цим сусідом, ми розуміємо, що поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе - ключове. І тому будемо все одно збільшувати наше виробництво технологічно, дронів, РЕБів, артилерію передусім,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

У 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс. Вітчизняні підприємства виготовили понад 1.5 млн FPV-дронів та інші типи безпілотників, включаючи ударні та розвідувальні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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