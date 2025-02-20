"Гулівер" рятує життя: унікальний наземний дрон надійшов на озброєння Нацгвардії

На озброєння 31-ї бригади Національної гвардії України надійшла унікальна мобільна дистанційно керована наземна платформа "Гулівер". Про це повідомляє МВС України, пише УНН.

Наземний дрон "Гулівер" — унікальна мобільна дистанційно керована наземна платформа вже на озброєнні 31 бригади НГУ - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, безпілотник має широкий спектр можливостей:

• дистанційне виконання завдання вогневого ураження;

• мінування разом зі скидом на 16 мін;

• розмінування територій;

• виконання логістичних операцій;

• дистанційне знищення цілей у тилу ворога;

• евакуація поранених.

Найголовніше, що дрон замінює людину в найнебезпечніших місіях та зберігає життя наших захисників - повідомляє МВС.

Крім того, наземний дрон може долати круті схили та бездоріжжя. Він оснащений тепловізійною камерою та керується за допомогою додаткового дрона, що дозволяє збільшити відстань виконання завдань.

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