"Гулівер" рятує життя: унікальний наземний дрон надійшов на озброєння Нацгвардії
Київ • УНН
31-а бригада НГУ отримала дистанційно керовану наземну платформу "Гулівер". Дрон здатний виконувати завдання з мінування, розмінування, логістики, евакуації поранених та знищення цілей у тилу ворога.
На озброєння 31-ї бригади Національної гвардії України надійшла унікальна мобільна дистанційно керована наземна платформа "Гулівер". Про це повідомляє МВС України, пише УНН.
Наземний дрон "Гулівер" — унікальна мобільна дистанційно керована наземна платформа вже на озброєнні 31 бригади НГУ
Зокрема, як зазначається, безпілотник має широкий спектр можливостей:
• дистанційне виконання завдання вогневого ураження;
• мінування разом зі скидом на 16 мін;
• розмінування територій;
• виконання логістичних операцій;
• дистанційне знищення цілей у тилу ворога;
• евакуація поранених.
Найголовніше, що дрон замінює людину в найнебезпечніших місіях та зберігає життя наших захисників
Крім того, наземний дрон може долати круті схили та бездоріжжя. Він оснащений тепловізійною камерою та керується за допомогою додаткового дрона, що дозволяє збільшити відстань виконання завдань.
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