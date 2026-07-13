Губернатор Ставрополья подтвердил новую атаку БПЛА и пожар в промзоне, жители публикуют видео огня на НПЗ
Киев • УНН
Губернатор Ставрополья подтвердил ночную атаку беспилотников 13 июля, вызвавшую пожар в промышленной зоне. Местные жители сообщают о возгорании на нефтебазе и взрывах.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что ночью 13 июля регион подвергся атаке беспилотников, в результате которой возник пожар на территории промышленной зоны в хуторе Вязники. Об этом сообщает Astra со ссылкой на заявление губернатора и сообщения местных жителей, пишет УНН.
Детали
По словам главы региона, силы ПВО отражали налет беспилотников в окрестностях Ставрополя. После атаки произошло возгорание на территории промзоны, где работают пожарные расчеты и экстренные службы. Также на месте находится глава Шпаковского округа Игорь Серов.
В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники. По оперативным данным, пострадавших нет
В то же время местные жители утверждают, что пожар возник на местной нефтебазе. В соцсетях они публикуют фото и видео сильного возгорания, а также сообщают о взрывах на территории объекта.
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