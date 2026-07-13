Губернатор Ставрополья подтвердил новую атаку БПЛА и пожар в промзоне, жители публикуют видео огня на НПЗ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что ночью 13 июля регион подвергся атаке беспилотников, в результате которой возник пожар на территории промышленной зоны в хуторе Вязники. Об этом сообщает Astra со ссылкой на заявление губернатора и сообщения местных жителей, пишет УНН.

По словам главы региона, силы ПВО отражали налет беспилотников в окрестностях Ставрополя. После атаки произошло возгорание на территории промзоны, где работают пожарные расчеты и экстренные службы. Также на месте находится глава Шпаковского округа Игорь Серов.

В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники. По оперативным данным, пострадавших нет