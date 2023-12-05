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Губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергам вышел из президентской гонки

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 02:59  •  23132 просмотра

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Губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергам приостановил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии, ссылаясь на чрезмерный контроль со стороны Национального комитета партии и несправедливые критерии участия в дебатах. Бергам не смог заручиться достаточной поддержкой в предвыборных опросах, чтобы принять участие в дебатах.

Губернатор Северной Дакоты, республиканец Дуглас Бергам, объявил, что прекращает свою предвыборную кампанию, сообщает CNN, передает УНН.  

Детали

Дуглас Бергам обвинил Национальный комитет Республиканской партии в чрезмерном контроле над процессом праймериз, а также в "произвольно установленных критериях" для участия в дебатах.

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Отмечается, что Бергам не смог набрать необходимого количества голосов во время предвыборных опросов, которые бы позволили ему принять участие в третьих и четвертых дебатах потенциальных кандидатов в президенты от республиканцев.

Ни один из их критериев для дебатов не относится к квалификации, необходимой для настоящей работы президента

отметил губернатор Северной Дакоты

Таким образом, Бергам вышел из гонки, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии вслед за бывшим вице-президентом США Майком Пенсом, сенатором Тимом Скоттом.

Дугласу Бергаму - 67 лет. Он занимает должность губернатора Северной Дакоты с 2016 года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Губернатор Північної Дакоти Дуглас Бергам вийшов із президентських перегонів
North Dakota Governor Douglas Bergam withdraws from the presidential race
Новости по теме

Губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергам вышел из президентской гонки

Губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергам приостановил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии, ссылаясь на чрезмерный контроль со стороны Национального комитета партии и несправедливые критерии участия в дебатах. Бергам не смог заручиться достаточной поддержкой в предвыборных опросах, чтобы принять участие в дебатах.

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