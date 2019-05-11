Гуайдо согласен на военную интервенцию США в Венесуэлу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не против военной интервенции Соединенных Штатов Америки в свою страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и La Stampa.
"Если бы США предложили военное вмешательство, я, пожалуй, принял бы это предложение", - сказал он в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном в пятницу, 10 мая.
В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу. Впрочем, он добавил, что Соединенные Штаты предпочитают мирную передачу власти в стране.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассматривает иностранное военное вмешательство в качестве крайней меры для свержения правительства президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом оппозиционер заявил в интервью газете Folha de San Paulo.
"Я не исключаю возможность военной интервенции поскольку совершенно ясно, что из себя представляет режим Мадуро. Но это крайняя мера. В первую очередь необходимо добиваться мирного перехода власти", - заявил Гуайдо. По словам политика, власть отвергает все альтернативные предложения оппозиции.
Гуайдо также заявил, что венесуэльская оппозиция рассчитывает на помощь иностранных инвесторов в восстановлении экономики страны после свержения Мадуро.