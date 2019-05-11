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Гуайдо згоден на військову інтервенцію США у Венесуелу

Гуайдо згоден на військову інтервенцію США у Венесуелу

Київ • УНН

 • 6567 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції Сполучених Штатів Америки у свою країну. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Якби США запропонували військове втручання, я, мабуть, прийняв би цю пропозицію", - сказав він в інтерв'ю італійській газеті La Stampa, опублікованому у п'ятницю, 10 травня.

На початку травня держсекретар США Майк Помпео заявив про можливість військового втручання у Венесуелу. Втім, він додав, що Сполучені Штати вважають за краще мирну передачу влади у країні.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо розглядає іноземне військове втручання як крайній захід для повалення уряду президента Боліваріанської Республіки Ніколаса Мадуро. Про це опозиціонер заявив в інтерв’ю газеті Folha de San Paulo.

“Я не виключаю можливість військової інтервенції оскільки абсолютно ясно, що з себе представляє режим Мадуро. Але це крайній захід. В першу чергу необхідно домагатися мирного переходу влади”, — заявив Гуайдо. За словами політика, влада відкидає всі альтернативні пропозиції опозиції.

Гуайдо також заявив, що венесуельська опозиція розраховує на допомогу іноземних інвесторів у відновленні економіки країни після повалення Мадуро.

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