Гуайдо згоден на військову інтервенцію США у Венесуелу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції Сполучених Штатів Америки у свою країну. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Якби США запропонували військове втручання, я, мабуть, прийняв би цю пропозицію", - сказав він в інтерв'ю італійській газеті La Stampa, опублікованому у п'ятницю, 10 травня.
На початку травня держсекретар США Майк Помпео заявив про можливість військового втручання у Венесуелу. Втім, він додав, що Сполучені Штати вважають за краще мирну передачу влади у країні.
Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо розглядає іноземне військове втручання як крайній захід для повалення уряду президента Боліваріанської Республіки Ніколаса Мадуро. Про це опозиціонер заявив в інтерв’ю газеті Folha de San Paulo.
“Я не виключаю можливість військової інтервенції оскільки абсолютно ясно, що з себе представляє режим Мадуро. Але це крайній захід. В першу чергу необхідно домагатися мирного переходу влади”, — заявив Гуайдо. За словами політика, влада відкидає всі альтернативні пропозиції опозиції.
Гуайдо також заявив, що венесуельська опозиція розраховує на допомогу іноземних інвесторів у відновленні економіки країни після повалення Мадуро.