Гуайдо: я не виключаю іноземну військову інтервенцію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо розглядає іноземне військове втручання як крайній захід для повалення уряду президента Боліваріанської Республіки Ніколаса Мадуро. Про це опозиціонер заявив у четвер в інтерв’ю газеті Folha de San Paulo, повідомляє УНН.
“Я не виключаю можливість військової інтервенції оскільки абсолютно ясно, що з себе представляє режим Мадуро. Але це крайній захід. В першу чергу необхідно домагатися мирного переходу влади”, — заявив Гуайдо. За словами політика, влада відкидає всі альтернативні пропозиції опозиції.
Гуайдо також заявив, що венесуельська опозиція розраховує на допомогу іноземних інвесторів у відновленні економіки країни після повалення Мадуро.
“Мене дуже турбує економічна ситуація, але її ми зможемо виправити швидко після того, як відновимо довіру. Ми вже спілкувалися з іноземними інвесторами і вони висловили готовність інвестувати до Венесуели після того, як буде відновлено правовову державу і забезпечено юридичний захист”, — наводить газета слова опозиціонера.
Як повідомляв УНН, держсекретар США Майкл Помпео стверджує, що в службах безпеки Венесуели працюють сотні пов’язаних з Росією людей.