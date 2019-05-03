Гуайдо: я не исключаю иностранную военную интервенцию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассматривает иностранное военное вмешательство в качестве крайней меры для свержения правительства президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом оппозиционер заявил в четверг в интервью газете Folha de San Paulo, сообщает УНН.
“Я не исключаю возможность военной интервенции поскольку совершенно ясно, что из себя представляет режим Мадуро. Но это крайняя мера. В первую очередь необходимо добиваться мирного перехода власти”, — заявил Гуайдо. По словам политика, власти отвергают все альтернативные предложения оппозиции.
Гуайдо также заявил, что венесуэльская оппозиция рассчитывает на помощь иностранных инвесторов в восстановлении экономики страны после свержения Мадуро.
“Меня очень беспокоит экономическая ситуация, но ее мы сможем выправить быстро после того, как восстановим доверие. Мы уже общались с иностранными инвесторами и они выразили готовность инвестировать в Венесуэлу после того, как будет восстановлено правовове государство и обеспечена юридическая защита”, — приводит газета слова оппозиционера.
Как сообщал УНН, госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что в службах безопасности Венесуэлы работают сотни связанных с Россией людей.