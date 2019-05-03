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У силових структурах Венесуели працюють сотні пов'язаних з РФ людей - Помпео

У силових структурах Венесуели працюють сотні пов'язаних з РФ людей - Помпео

Київ • УНН

 • 8724 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео стверджує, що в службах безпеки Венесуели працюють сотні пов’язаних з Росією людей. Про це шеф американської дипломатії повідомив в інтерв’ю журналісту Бену Шапіро, стенограму розповсюдила в четвер прес-служба Держдепартаменту, інформує УНН.

“Ми можемо почути заяви щодо того, що нам не слід допускати вторгнення до Венесуели, однак воно вже мало місце”, — сказав Помпео. “Деякий час тому (до Венесуели) вторглися кубинці, тепер росіяни брали з них приклад, — стверджував він. — Тільки в службах безпеки (Венесуели) тисячі кубинців. У росіян там працюють сотні людей, якщо не більше. Це люди, які насправді контролюють, в якому напрямку рухається Венесуела”.

На думку держсекретаря, “росіяни здебільшого захищають свої інтереси в сфері економіки” в Венесуелі.

“Америка також глибоко зацікавлена в тому, щоб країни, ворожі США, які бажають наразити Америку на небезпеку, такі країни як Куба і Росія, більш не мали опорного пункту буквально в сотнях миль від наших берегів, — додав Помпео. — Я не хочу заглиблюватися в деталі, але наявна у них можливість отримувати інформацію про те, що відбувається тут, в США, використовувати цей майданчик, щоб загрожувати американцям — це щось просто неприйнятне, це повністю суперечило б інтересам США”.

Помпео знову зазначив, що Вашингтон не виключає можливості військової інтервенції до Венесуели. За його словами, США могли б піти на це, якщо “не знайшли б іншого виходу”.

Як інформував УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би проводити військову операцію на території Венесуели.

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