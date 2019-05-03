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Трамп: я не прагну до військової операції в Венесуелі

Трамп: я не прагну до військової операції в Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би проводити військову операцію на території Венесуели. З такими словами голова американської адміністрації виступив в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє УНН.

Ведуча запитала президента, чи може настати переломний момент, після якого США зважаться на військове вторгнення до Венесуели. “Завжди є (ймовірність настання) переломного моменту. Але, природно, я б не хотів цього робити. Я просто хочу допомогти людям. Ці люди вмирають, у них нічого немає”, — сказав Трамп.

Глава Білого дому підкреслив, що США мають у своєму розпорядженні “безліч варіантів, в тому числі дуже жорстких”, з врегулювання кризи в Боліваріанській Республіці. Раніше газета The Washington Post з посиланням на діючих і колишніх помічників американського лідера повідомила, що Трамп не особливо прагне проводити військову операцію в Венесуелі, однак на цьому наполягає його помічник з національної безпеки Джон Болтон.

Держсекретар США Майкл Помпео заявив в середу, що США можуть провести військову операцію в Венесуелі, якщо виникне така необхідність. Як раніше говорив Болтон, США закликають президента Ніколаса Мадуро враховувати в разі застосування сили проти опозиції, що Вашингтон розглядає усі варіанти дій у відповідь.

Як стало відомо раніше, Іспанія не планує видавати владі Венесуели опозиціонера Лопеса.

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