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Трамп: я не стремлюсь к военной операции в Венесуэле

Трамп: я не стремлюсь к военной операции в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 8175 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы. С такими словами глава американской администрации выступил в интервью телеканалу Fox News, сообщает УНН.

Ведущая спросила президента, может ли настать переломный момент, после которого США решатся на военное вторжение в Венесуэлу. “Всегда есть (вероятность наступления) переломного момента. Но, естественно, я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям. Эти люди умирают, у них ничего нет”, — сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что США располагают “множеством вариантов, в том числе очень жестких”, по урегулированию кризиса в Боливарианской Республике. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников американского лидера сообщила, что Трамп не особо стремится проводить военную операцию в Венесуэле, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что США могут провести военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. Как ранее говорил Болтон, США призывают президента Николаса Мадуро учитывать в случае применения силы против оппозиции, что Вашингтон рассматривает все варианты ответных действий.

Как стало известно ранее, Испания не планирует выдавать властям Венесуэлы оппозиционера Лопеса.

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