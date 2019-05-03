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Іспанія не планує видавати владі Венесуели опозиціонера Лопеса

Іспанія не планує видавати владі Венесуели опозиціонера Лопеса

Київ • УНН

 • 8007 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Уряд Іспанії не планує видавати венесуельській владі лідера опозиційної партії “Народна воля” Леопольдо Лопеса, який раніше втік з-під домашнього арешту і зараз знаходиться в іспанській дипмісії в Каракасі. Про це повідомило в четвер агентство Reuters, передає УНН.

Як заявили в уряді Іспанії, там вірять, що венесуельська влада буде поважати недоторканність резиденції іспанського посла.

Раніше венесуельський суд видав ордер на арешт Лопеса.

У вівторок лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо опублікував в Twitter відеозвернення, в якому закликав військових вийти на вулиці, щоб “покінчити з узурпацією” влади в країні. На відео також знятий Лопес, який в 2015 році був засуджений до 13 років і дев’яти місяців в’язниці за організацію антиурядових маніфестацій, що закінчилися зіткненнями і загибеллю людей. У 2017 році він був переведений під домашній арешт. За словами Гуайдо, відео зняте на території авіабази імені Франсіско Міранди в Каракасі.

Як повідомляв УНН, Венесуела вимагає від США захисту свого посольства у Вашингтоні.

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