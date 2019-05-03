Венесуела вимагає від США захисту свого посольства у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Керівництво Венесуели зажадало від влади США виконувати обов’язки з охорони свого посольства у Вашингтоні, біля якого проводять мітинги противники президента Ніколаса Мадуро і представники антивоєнного руху Code Pink, що виступають на його підтримку. Відповідну заяву опублікував у четвер в Twitter глава МЗС Боліваріанської Республіки Хорхе Арреаса, повідомляє УНН.
“Ми вимагаємо, щоб Державний департамент США виконав свої зобов’язання за умовами підписання Віденської конвенції про дипломатичні зносини та захистив будівлю колишнього посольства Венесуели у Вашингтоні так само, як наш уряд захищає його об’єкти в Каракасі”, — написав дипломат.
Акції протесту почалися в Каракасі і ряді інших міст Венесуели у вівторок після того, як група військових виступила на боці лідера опозиції Хуана Гуайдо. Під час маніфестацій, що супроводжувалися сутичками з силовиками, тільки в столиці країни постраждали декілька десятків людей. За даними “Венесуельського кримінального форуму”, в результаті зіткнень загинули дві людини.
Exigimos al Departamento de Estado de EEUU cumplir con sus obligación como signatarios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y proteger el edificio de la antigua embajada de Venezuela en Washington, tal como nuestro Gobierno protege sus instalaciones en Caracas— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 2 травня 2019 р.
Як повідомляв УНН, у березні США зняли державний прапор зі свого посольства в Каракасі.