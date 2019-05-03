Венесуела вимагає від США захисту свого посольства у Вашингтоні

КИЇВ. 3 травня. УНН. Керівництво Венесуели зажадало від влади США виконувати обов’язки з охорони свого посольства у Вашингтоні, біля якого проводять мітинги противники президента Ніколаса Мадуро і представники антивоєнного руху Code Pink, що виступають на його підтримку. Відповідну заяву опублікував у четвер в Twitter глава МЗС Боліваріанської Республіки Хорхе Арреаса, повідомляє УНН.