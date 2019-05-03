Венесуэла требует от США защиты своего посольства в Вашингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Руководство Венесуэлы потребовало от властей США исполнять обязанности по охране своего посольства в Вашингтоне, у которого проводят митинги противники президента Николаса Мадуро и представители антивоенного движения Code Pink, выступающие в его поддержку. Соответствующее заявление опубликовал в четверг в Twitter глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, сообщает УНН.
"Мы требуем, чтобы Государственный департамент США выполнил свои обязательства в качестве подписанта Венской конвенции о дипломатических сношениях и защитил здание бывшего посольства Венесуэлы в Вашингтоне так же, как наше правительство защищает его объекты в Каракасе", - написал дипломат.
Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали несколько десятков человек. По данным "Венесуэльского уголовного форума", в результате столкновений погибли два человека.
Exigimos al Departamento de Estado de EEUU cumplir con sus obligación como signatarios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y proteger el edificio de la antigua embajada de Venezuela en Washington, tal como nuestro Gobierno protege sus instalaciones en Caracas- Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 2 мая 2019
Как сообщал УНН, в марте США сняли государственный флаг со своего посольства в Каракасе.