США зняли державний прапор зі свого посольства в Каракасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Державний прапор США був знятий в четвер з флагштока на території посольства цієї країни в Каракасі. Відеозапис внесення полотнища в будівлю дипломатичного представництва США опублікував у своєму Twitter венесуельський телеканал TVV, повідомляє УНН.
У короткому відеоролику можна побачити, як військовослужбовець з акуратно згорнутим прапором в руках підходить до дипломата, що стоїть біля входу в посольство, і звертається до нього, після чого вони разом входять всередину.
Раніше в четвер держсекретар США Майкл Помпео заявив, що всі співробітники американського диппредставництва в Венесуелі покинули країну. Про те, що Вашингтон відкличе весь персонал з республіки протягом поточного тижня, стало відомо в понеділок увечері.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з США 23 січня. Приводом послужило те, що Вашингтон визнав виконуючим обов’язки глави держави лідера опозиції Хуана Гуайдо.
Fue retirado todo el personal diplomático de la embajada estadounidense en Venezuela. #TVVNoticias #EnVIVO por: https://t.co/Kd0eGB8vq2 pic.twitter.com/ef9nTknWNe— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 15 березня 2019 р.