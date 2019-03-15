США сняли государственный флаг со своего посольства в Каракасе

В коротком видеоролике можно увидеть, как военнослужащий с аккуратно свернутым флагом в руках подходит к дипломату, стоящему у входа в посольство, и обращается к нему, после чего они вместе входят внутрь.

Ранее в четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну. О том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из республики в течение текущей недели, стало известно в понедельник вечером.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США 23 января. Поводом послужило то, что Вашингтон признал исполняющим обязанности главы государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Fue retirado todo el personal diplomático de la embajada estadounidense en Venezuela. #TVVNoticias #EnVIVO por: https://t.co/Kd0eGB8vq2 pic.twitter.com/ef9nTknWNe