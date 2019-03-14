Усі американські дипломати залишили Венесуелу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Усі американські дипломати в Венесуелі залишили країну в четвер, 15 березня, заявив держсекретар США Майк Помпео. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Тепер дипломати будуть продовжувати цю місію з інших місць, де вони продовжуватимуть допомагати керувати наданням гуманітарної допомоги венесуельському народу і підтримувати демократичних діячів, які сміливо протистоять тиранії", - оголосив Помпео.
Дипломати були переправлені з Венесуели на цивільному чартерному літаку.
Нагадаємо, раніше Помпео заявляв, що "США цього тижня відкличуть весь персонал, що залишився у посольсьтві в Венесуелі. Це рішення відображає погіршення ситуації у Венесуелі, а також висновок про те, що присутність дипломатичного персоналу США в посольстві стало обмеженням для політики США", - йдеться в повідомленні.