Все американские дипломаты покинули Венесуэлу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Все американские дипломаты в Венесуэле покинули страну в четверг, 15 марта, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Теперь дипломаты будут продолжать эту миссию из других мест, где они будут продолжать помогать управлять предоставлением гуманитарной помощи венесуэльскому народу и поддерживать демократических деятелей, смело противостоящих тирании", - объявил Помпео.
Дипломаты были переправлены из Венесуэлы на гражданском чартерном самолете.
Напомним, ранее Помпео заявлял, что "США на этой неделе отзовут весь персонал, оставшийся в посольсьтви в Венесуэле. Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также вывод о том, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало ограничением для политики США", - говорится в сообщении.