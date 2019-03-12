США отзовут всех своих дипломатов из Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. США отзовут всех своих дипломатов из Венесуэлы в связи с осложнения политической ситуации в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео в Twirrer.
"США на этой неделе отзовут весь персонал, оставшийся в посольсьтви в Венесуэле. Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также вывод о том, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало ограничением для политики США", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в понедельник режим чрезвычайного положения в связи с отключением электроэнергии на большей части ее территории.
Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились другие западные страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.