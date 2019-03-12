США відкличуть усіх своїх дипломатів з Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. США відкличуть усіх своїх дипломатів з Венесуели у зв'язку з ускладнення політичної ситуації у цій країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держсекретаря США Майка Помпео у Twirrer.
"США цього тижня відкличуть весь персонал, що залишився у посольсьтві в Венесуелі. Це рішення відображає погіршення ситуації у Венесуелі, а також висновок про те, що присутність дипломатичного персоналу США в посольстві стало обмеженням для політики США", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив в понеділок режим надзвичайного стану через відключень електроенергії на більшій частині її території.
Нагадаємо, 23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися інші західні країни. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту.