Испания не планирует выдавать властям Венесуэлы оппозиционера Лопеса

Как заявили в правительстве Испании, там верят, что венесуэльские власти буду уважать неприкосновенность резиденции испанского посла.

Ранее венесуэльский суд выдал ордер на арест Лопеса.

Во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы “покончить с узурпацией” власти в стране. На видео также снят Лопес, который в 2015 году был приговорен к 13 годам и девяти месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций, закончившихся столкновениями и гибелью людей. В 2017 году он был переведен под домашний арест. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

Как сообщал УНН, Венесуэла требует от США защиты своего посольства в Вашингтоне.