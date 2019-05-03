В силовых структурах Венесуэлы работают сотни связанных с РФ людей - Помпео

“Мы можем услышать заявления относительно того, что нам не следует допускать вторжения в Венесуэлу, однако оно уже имело место”, — сказал Помпео. “Некоторое время назад (в Венесуэлу) вторглись кубинцы, теперь россияне последовали их примеру, — утверждал он. — Только в службах безопасности (Венесуэлы) тысячи кубинцев. У россиян там работают сотни человек, если не больше. Это люди, которые на самом деле контролируют, в каком направлении движется Венесуэла”.

По мнению госсекретаря, “россияне по большей части защищают свои интересы в сфере экономики” в Венесуэле.

“Америка также глубоко заинтересована в том, чтобы страны, враждебные США, которые желают подвергнуть Америку опасности, такие страны как Куба и Россия, более не имели опорного пункта буквально в сотнях миль от наших берегов, — добавил Помпео. — Я не хочу углубляться в детали, но имеющаяся у них возможность получать информацию о том, что происходит здесь, в США, использовать эту площадку, чтобы угрожать американцам — это нечто просто неприемлемое, это полностью противоречило бы интересам США”.

Помпео вновь отметил, что Вашингтон не исключает возможности военной интервенции в Венесуэлу. По его словам, США могли бы пойти на это, если “не нашли бы другого выхода”.

Как информировал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы.