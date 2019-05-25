Гуайдо: венесуэльская оппозиция окрепла и готова вести борьбу за власть

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 7334 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 33048 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53450 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69557 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118493 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110599 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137043 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144511 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Гуайдо: венесуэльская оппозиция окрепла и готова вести борьбу за власть

Гуайдо: венесуэльская оппозиция окрепла и готова вести борьбу за власть

Киев  •  УНН

 • 7791 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Оппозиция Венесуэлы достаточно усилилась для того, чтобы бороться за власть в стране с правительством. С таким утверждением выступил в пятницу лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, информирует УНН.

“Мы окрепли и стали достаточно сильны для того, чтобы соперничать за власть и произвести переход к демократии”, — приводит слова политика газета El Nacional. По мнению Гуайдо, цель этого процесса заключается в “создании стабильности и управляемости” в Венесуэле, а также в проведении “по-настоящему свободных выборов”.

Он добавил, что оппозиция в настоящее время обдумывает план своих действий в дальнейшем, учитывая тяжелую ситуацию, в которой оказалась страна. По словам Гуайдо, венесуэльцы чувствуют, что “еще один день без воды, без здравоохранения, без бензина — это слишком, и это на самом деле так”.

Как сообщал УНН, в Венесуэле Конституционная ассамблея продолжит лишать оппозиционных депутатов иммунитета.

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