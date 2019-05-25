Гуайдо: венесуельська опозиція зміцніла і готова вести боротьбу за владу

“Ми зміцніли і стали досить сильні для того, щоб змагатися за владу і зробити перехід до демократії”, — наводить слова політика газета El Nacional. На думку Гуайдо, мета цього процесу полягає в “створенні стабільності та керованості” в Венесуелі, а також в проведенні “по-справжньому вільних виборів”.

Він додав, що опозиція в даний час обмірковує план своїх дій в подальшому, враховуючи важку ситуацію, в якій опинилася країна. За словами Гуайдо, венесуельці відчувають, що “ще один день без води, без охорони здоров’я, без бензину — це занадто, і це насправді так”.

Як повідомляв УНН, у Венесуелі Конституційна асамблея продовжить позбавляти опозиційних депутатів імунітету.