Guardian: после саммита НАТО Зеленский отправится в Великобританию после саммита НАТО

Владимир Зеленский направится в Великобританию после саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

Ожидается, что он выступит в Бленхеймском дворце, одном из крупнейших дворцово-парковых ансамблей страны в графстве Оксфордшир перед лидерами европейских стран. Утром 13 июля Зеленский впервые посетит Ирландию и встретится с премьер-министром Саймоном Харрисом, утверждает собеседник издания.

Контекст

Саммит НАТО в столице США проходил с 9 по 11 июля. 10 июля участники конференции опубликовали коммюнике, в котором указаны планы по присоединению Украины к альянсу. Участники встречи заявили о поддержке Украины "необратимым путем к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

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