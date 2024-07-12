Ослабить россию сможет систематическое разрушение военной инфраструктуры и логистики. Именно об этом идет речь, когда говорят об "ударах вглубь россии", указал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Подоляк отметил, что речь идет не о символических, демонстрационных одиночных ударах ради ударов... "Это о системном разрушении прежде всего авиабаз, на которых базируется стратегическая авиация, которая со своей стороны наносит умышленные массированные удары по гражданскому населению и гражданским объектам Украины. Это также разрушение инфраструктуры и обеспечение войны. Это разрушение военных производств и мест накопления ресурсов", - написал он.

Как отметил Подоляк, правильная стратегия как раз предусматривает ослабление рф по трем направлениям: повышение стоимости войны, разрушение логистики и увеличение времени поставки ресурсов на поле боя, техники и общее сокращение ресурсности.

Дополнение

В правительстве Великобритании разъяснили, что не давали Украине разрешения на использование Storm Shadows для нанесения ударов по территории России, как об этом заявил премьер страны Кир Стармер.

Как заявлял Президент Владимир Зеленский, если партнеры хотят, чтобы Украина победила, достигла успехов, то нужно снять все ограничения.