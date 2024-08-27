ГСЧС уже подготовила более 700 пунктов несокрушимости

ГСЧС Украины уже в целом подготовила более 700 пунктов несокрушимости. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

ГСЧС уже в целом подготовила более 700 пунктов несокрушимости - это в том числе и мобильные пункты и стационарные на базе пожарно-спасательных подразделений, на базе подразделений центрального подчинения и каждый желающий может зайти в пожарно-спасательное подразделение зарядиться, получить соответствующую помощь, - рассказал Хорунжий.

Он отметил, что в целом таких пунктов в ГСЧС может быть более 1200.

"700 уже сейчас и есть определенная резервная часть, в том числе и передвижные пункты несокрушимости на базе автобусов", - добавил он.

Дополнение

26 августа сообщалось, что в Киеве разворачивают Пункты Несокрушимости из-за сложной ситуации в энергетике и экстренных отключений света.