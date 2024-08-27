ДСНС вже підготувала понад 700 пунктів незламності
Київ • УНН
ДСНС України вже підготувала понад 700 пунктів незламності, включаючи мобільні та стаціонарні. Загальна кількість таких пунктів може досягти 1200, включаючи резервні та пересувні на базі автобусів.
ДСНС України вже загалом підготувала понад 700 пунктів незламності. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
ДСНС вже загалом підготувала понад 700 пунктів незламності - це зокрема і мобільні пункти й стаціонарні на базі пожежно-рятувальних підрозділів, на базі підрозділів центрального підпорядкування й кожен охочий може зайти в пожежно-рятувальний підрозділ зарядитися, отримати відповідну допомогу,
Він зазначив, що загалом таких пунктів в ДСНС може бути понад 1200.
"700 вже зараз і є певна резервна частина, зокрема і пересувні пункти незламності на базі автобусів", - додав він.
Доповнення
26 серпня повідомлялося, що у Києві розгортають Пункти Незламності через складну ситуацію в енергетиці та екстрені відключення світла.