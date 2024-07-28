Во время пожара в одной из квартир жилого дома в Хаджибейском районе Одессы, были спасены 24 жителя, среди которых четверо детей. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Ночью в Хаджибейском районе Одессы произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Во время ликвидации огня были спасены 24 жильцов, включая четырех детей, на площади 30 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Погибших или пострадавших в результате инцидента нет.

Для тушения пожара было привлечено семь единиц пожарной техники и около 30 спасателей, включая команду добровольцев-пожарных.

Напомним

Во время ночной атаки 28 июля 2024 года украинские защитники уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 7 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Почти все воздушные цели были сбиты над Одесской областью.