В Хаджибейском районе Одессы произошел пожар в квартире 5-этажного дома. Спасатели эвакуировали 24 жильцов, включая 4 детей, привлекая 7 единиц техники и 30 пожарных.
Во время пожара в одной из квартир жилого дома в Хаджибейском районе Одессы, были спасены 24 жителя, среди которых четверо детей. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
Ночью в Хаджибейском районе Одессы произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Во время ликвидации огня были спасены 24 жильцов, включая четырех детей, на площади 30 квадратных метров,
Погибших или пострадавших в результате инцидента нет.
Для тушения пожара было привлечено семь единиц пожарной техники и около 30 спасателей, включая команду добровольцев-пожарных.
Напомним
Во время ночной атаки 28 июля 2024 года украинские защитники уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 7 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Почти все воздушные цели были сбиты над Одесской областью.