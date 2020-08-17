Грузия продлила до конца сентября ограничения на регулярные международные перелеты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Грузинские власти продлили ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Агентства гражданской авиации Грузии.
"Хотим сообщить, что ограничения, наложенные на регулярные международные авиаперевозки, были продлены до 30 сентября 2020 года", - говорится в сообщении
Так, запрет не касается только трех направлений - авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.
"Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации", - отметили в агентстве.
При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.
Добавим, что Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта. В июле Грузия открыла границы для пяти стран Евросоюза. В начале августа прямые рейсы восстановили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.
Напомним, что Министерство здравоохранения Украины 14 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. В список входит 123 страны "зеленой" зоны, среди которых и Грузия.