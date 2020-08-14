У МОЗ оновили список країн "зеленої" і "червоної" зон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністерство здоров’я України 14 серпня оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення, передає УНН.
Так, список складається із держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я.
До списку входить 123 країни "зеленої" зони, зокрема: Нідерланди, Болгарія, Швеція, ОАЕ, Франція, Чехія, Польща, Хорватія, Туреччина, Білорусь, Німеччина, Японія, Канада, Литва, Італія, Латвія, Грузія, Єгипет та Угорщина.
У "червоному" списку залишається 70 країн, зокрема: США, Іспанія, Румунія, Вірменія, Албанія та РФ.
Як повідомляв УНН, за даними МЗС, для подорожей українських громадян в умовах пандемії наразі відкрито 42 країни.