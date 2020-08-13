Для українців відкриті кордони вже 42 країн - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Для подорожей українських громадян в умовах пандемії наразі відкрито 42 країни. Про це на брифінгу в четвер заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня таких країн було 38, за тиждень їх кількість збільшилась на чотири. Додались Республіка Вірменія — туди можна прибути за умови 14 днів самоізоляції, і три малопопулярні серед українців — це Буркіна-Фасо, Того та Республіка Чад”, — повідомив Кулеба.
Він закликав мандрівників користуватись онлайн-картою МЗС.
Як повідомляв УНН, у МОЗ оновили список країн “зеленої” та “червоної” зон станом на 7 серпня.