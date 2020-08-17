Грузія продовжила до кінця вересня обмеження на регулярні міжнародні перельоти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Грузинська влада продовжила обмеження на регулярні міжнародні авіарейси до 30 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Агентства цивільної авіації Грузії.
"Хочемо повідомити, що обмеження, накладені на регулярні міжнародні авіаперевезення, були продовжені до 30 вересня 2020 року", - йдеться у повідомленні
Так, заборона не стосується лише трьох напрямків - авіакомпанії продовжать виконувати рейси в Тбілісі з Парижа, Мюнхена і Риги.
"Рішення про поетапне відновлення повітряного сполучення за іншими напрямками буде прийнято з урахуванням епідеміологічної ситуації", - зазначили в агентстві.
При цьому низка авіакомпаній, у тому числі Georgian Airways, продовжать виконувати і чартерні рейси, узгоджені з урядом.
Додамо, що Грузія на тлі пандемії коронавірусу припинила регулярне авіасполучення з усіма країнами з березня. У липні Грузія відкрила кордони для п'яти країн Євросоюзу. На початку серпня прямі рейси відновили авіакомпанії Lufthansa, Air France і airBaltic.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України 14 серпня оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. До списку входить 123 країни "зеленої" зони, серед яких і Грузія.