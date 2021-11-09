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Грузия проинформировала Украину о переводе Саакашвили в тюремную тюрьму в Глдани: детали

Киев • УНН

 • 17963 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили. Собеседники уделили особое внимание ситуации с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, передает УНН со ссылкой на МИД.

Грузия проинформировала Украину о переводе Саакашвили в тюремную тюрьму в Глдани: детали

Цитата

"Собеседники уделили особое внимание ситуации с гражданином Украины Михаилом Саакашвили. Посол Грузии, в частности, подробно проинформировал об обстоятельствах его перевода в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани", - говорится в сообщении.

Добавим

Точицкий подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом является приоритетом для Украинского государства. Заместитель министра привлек внимание к вчерашней ноте МИД Украины, переданной в МИД Грузии, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение грузинской стороной, добавили в МИД.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе график политических контактов.

В МИД отметили, что обмен мнениями состоялся относительно дальнейших совместных действий в рамках Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства 15 декабря 2021 года.

Как сообщал УНН, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в тюремную больницу Глдани. Информация подтверждена пенитенциарной службой страны.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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