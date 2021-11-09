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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Грузія поінформувала Україну про переведення Саакашвілі до тюремної в'язниці у Глдані: деталі

Київ • УНН

 • 17963 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький зустрівся з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі. Співрозмовники приділили особливу увагу ситуації з громадянином України Міхеїлом Саакашвілі, передає УНН із посиланням на МЗС.

Грузія поінформувала Україну про переведення Саакашвілі до тюремної в'язниці у Глдані: деталі

Цитата

"Співрозмовники приділили особливу увагу ситуації з громадянином України Міхеїлом Саакашвілі. Посол Грузії, зокрема, детально поінформував про обставини його переведення до пенітенціарного медичного закладу в Глдані", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Точицький підкреслив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетом для Української держави. Заступник міністра привернув увагу до вчорашньої ноти МЗС України, переданої до МЗС Грузії, та висловив сподівання на її позитивний розгляд грузинською стороною, додали у МЗС.

Співрозмовники також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва у різних галузях, у тому числі графік політичних контактів.

У МЗС відзначили, що обмін думками відбувся щодо подальших спільних дій у рамках Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови в контексті підготовки до саміту Східного партнерства 15 грудня 2021 року.

Як повідомляв УНН, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі доставили в тюремну лікарню Глдані. Інформація підтверджена пенітенціарною службою країни.

Контекст

Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 37-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.

Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.

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