Грузия подписала контракт с Францией на поставку систем ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министерство обороны Грузии сообщило о покупке системы управления и контроля ПВО во Франции. Соглашение о покупке было подписано еще в 2015 году. Об этом сообщает DW со ссылкой пресс-службу грузинского ведомства, передает УНН.
"В компоненте воздушной обороны Грузия и Франция переходят на новый этап сотрудничества", - отмечается в пресс-службе министерства обороны Грузии.
Грузинское ведомство "оформило с французской стороной очень важный контракт в связи с системой управления и контроля воздушной обороны", - говорится в издании.
Конкретный тип системы ПВО, приобретенный Грузией во Франции, не называется.
Как сообщал УНН, военное присутствие британских танков в Прибалтийском регионе будет усилена в 2019 году.