В Естонії збільшать військову присутність британських танків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Військову присутність в Прибалтійському регіоні буде посилено в 2019 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву військового аташе Великої Британії в Естонії Гері Брукс, слова якого приводить видання ERR.
“Ми завжди повинні бути готові скористатися можливістю комбінувати дії як наземних, так і повітряних військ або, наприклад, піхоти і флоту”, — заявив Брукс.
У виданні повідомляється, що Великою Британією будуть відіслані 10 танків, їм на зміну прийдуть вже 20 бронемашин.
З весни по кінець літа на авіабазі Эмари будуть знаходитись британські винищувачі Eurofighter Typhoon.
Улітку 2019 року на території країни пройдуть військові навчання двох країн, Естонії та Великої Британії. У них візьмуть участь наземні сили, кораблі британського флоту й королівська авіація.
Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що навколо України, на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму розгорнуто наземне угруповання чисельністю близько 80 тисяч військовослужбовців РФ.