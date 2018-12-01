Порошенко розповів, скільки військової техніки РФ розмістила вдовж кордону з Україною

“Навколо України, на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму розгорнуто наземне угруповання чисельністю близько 80 тисяч військовослужбовців РФ, близько 1400 артилерійських та ракетних систем, 900 танків, 2300 броньованих машин, близько 500 літаків і 300 вертольотів”, — сказав глава держави.

Він додав, що в акваторіях Чорного, Азовського, Егейського морів виконують завдання понад 80 кораблів та 8 підводних човнів РФ, у тому числі ударних — 23 кораблі і 6 підводних човнів.

“Недавня провокація у Керченській протоці спрямована не лише проти України. Кремль далі випробовує на міцність світовий порядок — чи згодиться світ на перетворення Азовського, а далі і Чорного морів на "російське озеро”, — впевнений Порошенко.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та співробітники СБУ.