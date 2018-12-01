Порошенко розповів, скільки військової техніки РФ розмістила вдовж кордону з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Навколо України, на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму розгорнуто наземне угруповання чисельністю близько 80 тисяч військовослужбовців РФ. Про це під час візиту на Київщину повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Навколо України, на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму розгорнуто наземне угруповання чисельністю близько 80 тисяч військовослужбовців РФ, близько 1400 артилерійських та ракетних систем, 900 танків, 2300 броньованих машин, близько 500 літаків і 300 вертольотів”, — сказав глава держави.
Він додав, що в акваторіях Чорного, Азовського, Егейського морів виконують завдання понад 80 кораблів та 8 підводних човнів РФ, у тому числі ударних — 23 кораблі і 6 підводних човнів.
“Недавня провокація у Керченській протоці спрямована не лише проти України. Кремль далі випробовує на міцність світовий порядок — чи згодиться світ на перетворення Азовського, а далі і Чорного морів на "російське озеро”, — впевнений Порошенко.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та співробітники СБУ.