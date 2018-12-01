Порошенко рассказал, сколько военной техники РФ разместила на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 000 военнослужащих РФ. Об этом во время визита в Киевскую область сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов", - сказал глава государства.
Он добавил, что в акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок РФ, в том числе ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.
"Недавняя провокация в Керченском проливе направлена не только против Украины. Кремль дальше испытывает на прочность мировой порядок - согласится ли мир на преобразование Азовского, а дальше и Черного морей на "русское озеро", - уверен Порошенко.
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.