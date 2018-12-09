Грузія підписала контракт з Францією на поставку систем ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністерство оборони Грузії повідомило про покупку системи управління і контролю ППО у Франції. Угода про покупку було підписано ще в 2015 році. Про це повідомляє DW із посиланням прес-службу грузинського відомства, передає УНН.
“У компоненті повітряної оборони Грузія і Франція переходять на новий етап співпраці”, — зазначає прес-служба міністерства оборони Грузії.
Грузинське відомство “оформило з французькою стороною дуже важливий контракт в зв’язку з системою управління та контролю повітряної оборони”, — йдеться у виданні.
Конкретний тип системи ППО, придбаний Грузією у Франції, не називається.
Як повідомляв УНН, військову присутність британських танків в Прибалтійському регіоні буде посилено в 2019 році.