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MIM-104 Patriot

Грузія підписала контракт з Францією на поставку систем ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністерство оборони Грузії повідомило про покупку системи управління і контролю ППО у Франції. Угода про покупку було підписано ще в 2015 році. Про це повідомляє DW  із посиланням прес-службу грузинського відомства, передає УНН.

Грузія підписала контракт з Францією на поставку систем ППО

“У компоненті повітряної оборони Грузія і Франція переходять на новий етап співпраці”, — зазначає прес-служба міністерства оборони Грузії.

Грузинське відомство “оформило з французькою стороною дуже важливий контракт в зв’язку з системою управління та контролю повітряної оборони”, — йдеться у виданні.

Конкретний тип системи ППО, придбаний Грузією у Франції, не називається.

Як повідомляв УНН, військову присутність британських танків в Прибалтійському регіоні буде посилено  в 2019 році.

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