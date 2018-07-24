Грузинский самолет, летевший в Стамбул экстренно сел из-за столкновения с птицей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Трабзона, сообщает грузинский “Первый канал” со ссылкой на одного из пассажиров, передает УНН.
По данным телеканала, лайнер экстренно приземлился из-за столкновения с птицей.
В настоящее время все пассажиры самолета находятся в аэропорту Трабзона и ждут информации о продолжении перелета от перевозчика.
CNN Turk сообщает, что инцидент произошел с самолетом Airbus A321. По его информации, птица попала в двигатель воздушного судна, в результате чего он вышел из строя. Авиаперевозчик, как отмечает телеканал, предоставит пассажирам другой борт для перелета в Стамбул.
Как сообщал УНН, cамолет с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард на борту совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Аргентины вскоре после взлета.