Грузинский самолет, летевший в Стамбул экстренно сел из-за столкновения с птицей

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Киев  •  УНН

 • 11940 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Трабзона, сообщает грузинский “Первый канал” со ссылкой на одного из пассажиров, передает УНН.

По данным телеканала, лайнер экстренно приземлился из-за столкновения с птицей.

В настоящее время все пассажиры самолета находятся в аэропорту Трабзона и ждут информации о продолжении перелета от перевозчика.

CNN Turk сообщает, что инцидент произошел с самолетом Airbus A321. По его информации, птица попала в двигатель воздушного судна, в результате чего он вышел из строя. Авиаперевозчик, как отмечает телеканал, предоставит пассажирам другой борт для перелета в Стамбул.

Как сообщал УНН, cамолет с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард на борту совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Аргентины вскоре после взлета.

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