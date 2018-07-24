Грузинський літак, який летів у Стамбул екстрено сів через зіткнення з птахом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Пасажирський літак авіакомпанії Turkish Airlines, що виконував рейс з Тбілісі в Стамбул, здійснив екстрену посадку в аеропорту Трабзона, повідомляє грузинський “Перший канал” з посиланням на одного з пасажирів, передає УНН.

За даними телеканалу, лайнер екстрено приземлився через зіткнення з птахом.

В даний час всі пасажири літака знаходяться в аеропорту Трабзона і чекають інформації про продовження перельоту від перевізника.

CNN Turk повідомляє, що інцидент стався з літаком Airbus A321. За його інформацією, птах потрапив у двигун повітряного судна, в результаті чого він вийшов з ладу. Авіаперевізник, як зазначає телеканал, надасть пасажирам інший борт для перельоту в Стамбул.

Як повідомляв УНН, літак з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на борту здійснив екстрену посадку в столичному аеропорту Аргентини невдовзі після зльоту.

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