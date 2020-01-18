Грузинский легионер покинул расположение киевского "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Киевский футбольный клуб "Динамо" предоставило статус свободного агента грузинском защитнику Луке Лочошвили. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.
Лочошвили является воспитанником тбилисского “Динамо”, он подписал контракт с украинским грандом 31 августа 2017 года в 19-летнем возрасте. На правах аренды вернулся в тбилисского “Динамо”, а затем выступал за словацкий “Жилину”.
Примечательно, что в составе киевского “Динамо” Лочошвили не провёл ни одного поединка.
Напомним, что стала известна судьба “Динамо” и “Боруссии” Дортмунд по скандальному делу о трансфере Андрея Ярмоленко.