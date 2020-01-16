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Скандальний трансфер Ярмоленка: ФІФА оголосила вердикт

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Палата з вирішення спорів ФІФА підтвердила правомірність позиції ФК “Динамо” у спорі проти СДЮШОР “Юність”. Про це інформує прес-службу “біло-синіх”, передає УНН.

Скандальний трансфер Ярмоленка: ФІФА оголосила вердикт

Відповідне рішення було надіслано сторонам.

Раніше у своєму позові щодо стягнення коштів за механізмом солідарності ФІФА у зв’язку з трансфером Андрія Ярмоленка до ФК “Боруссія Дортмунд”, СДЮШОР “Юність” вимагала сплатити 286,500 Євро.

Вказана сума — це повний розмір платежу за механізмом солідарності ФІФА. Згідно з домовленістю між ФК “Динамо” та ФК “Боруссія Дортмунд” цей платіж мав здійснити київський клуб. Зазначається, що кошти в розмірі 150 тис. євро ФК “Динамо” сплатив ще в січні 2018 року. Проте, нове керівництво СДЮШОР не хотіло визнавати цей платіж.

У підсумку Палата з вирішення спорів ФІФА погодилася з позицією ФК “Динамо” та ухвалила рішення — зобов’язати ФК “Боруссія Дортмунд” (як клуб, який відповідно до регламенту повинен був сплатити ці кошти) перерахувати на користь СДЮШОР “Юність” 136,500 євро.

Крім того відзначено, що ФК “Динамо” та ФК “Боруссія Дортмунд” домовились, що ці кошти (136,500 євро) будуть сплачені німецькою стороною, а ФК “Динамо” їх невідкладно компенсує ФК “Боруссія Дортмунд”.

Як повідомляв УНН, нинішній клуб Ярмоленка — “Вест Хем”, перерахував транш “Юності” за трансфер українця.

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