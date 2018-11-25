"Вест Хем" перерахував перший транш "Юності" за трансфер Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Директор чернігівської спортивної школи “Юність”, яка виховала Андрія Ярмоленко, Геннадій Прокопович повідомив, що нинішній клуб гравця здійснив перший платіж солідарності за трансфер українця з “Борусії” Дортмунд в англійський “Вест Хем”, повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.
“Пішов перший транш від „Вест Хема“ за трансфер Андрія Ярмоленко. Отримали першу суму. Вона невелика, але найголовніше, що гроші почали приходити. Це радує дітей і нас. Це ж частина тих грошей, які нам необхідні для розвитку дитячого футболу на Чернігівщині. Спочатку ми хочемо купити автобус для дітей, які грають в чемпіонатах України U-14, U-15, U-16 і U-17. За моєю інформацією, англійський клуб повинен виплатити 229 000 євро протягом 4 років”, — відзначив директор команди.
За словами Прокоповича, “Динамо” все ще не розрахувалося за перехід хавбека в німецький клуб.
“Від „Динамо“ за трансфер Ярмоленка в дортмундську „Борусію“ до сих пір ніяких грошей немає. Ведемо листування, а воно ні до чого не призводить”, — сказав представник “Юності”.
Як повідомлялося раніше, керівництво “Динамо” допитували у кримінальній справі щодо трансферу Ярмоленка.