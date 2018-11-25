"Вест Хэм" перечислил первый транш "Юности" за трансфер Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Директор черниговской спортивной школы “Юность”, которая воспитала Андрея Ярмоленко, Геннадий Прокопович сообщил, что нынешний клуб игрока совершил первый платеж солидарности за трансфер Украинская с “Боруссии” Дортмунд в английский “Вест Хэм”, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.
“Пошел первый транш от „Вест Хэма“ за трансфер Андрея Ярмоленко. Получили первую сумму. Она небольшая, но самое главное, что деньги начали приходить. Это радует детей и нас. Это же часть тех денег, которые нам необходимы для развития детского футбола на Черниговщине. Сначала мы хотим купить автобус для детей, которые играют в чемпионатах Украины U-14, U-15, U-16 и U-17. По моей информации, английский клуб должен выплатить 229 тысяч евро в течение 4 лет”, — отметил директор команды.
По словам Прокоповича, “Динамо” все еще не рассчиталось за переход хавбека в немецкий клуб.
“От „Динамо“ за трансфер Ярмоленко в дортмундскую „Боруссию“ до сих пор никаких денег нет. Ведем переписку, а оно ни к чему не приводит”, — сказал представитель “Юности”.
Как сообщалось ранее, руководство “Динамо” допрашивали по уголовному делу по трансферу Ярмоленко.