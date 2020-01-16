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Скандальный трансфер Ярмоленко: ФИФА объявила вердикт

Киев • УНН

 • 27354 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила правомерность позиции ФК “Динамо” в споре против СДЮШОР “Юность”. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.

Скандальный трансфер Ярмоленко: ФИФА объявила вердикт

Соответствующее решение было отправлено сторонам.

Ранее в своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в ФК “Боруссия Дортмунд”, СДЮШОР “Юность” требовала оплатить 286,500 евро.

Указанная сумма — это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК “Динамо” и ФК “Боруссия Дортмунд” этот платеж должен был совершить киевский клуб. Отмечается, что средства в размере 150 тыс. евро ФК “Динамо” оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж.

В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК “Динамо” и приняла решение — обязать ФК “Боруссия Дортмунд” (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР “Юность” 136,500 евро.

Кроме того отмечено, что ФК “Динамо” и ФК “Боруссия Дортмунд” договорились, что эти средства (136,500 евро) будут оплачены немецкой стороной, а ФК “Динамо” их безотлагательно компенсирует ФК “Боруссия Дортмунд”.

Как сообщал УНН, нынешний клуб Ярмоленко — “Вест Хэм”, перечислил транш “Юности” за трансфер украинца.

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