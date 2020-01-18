Грузинський легіонер покинув стан київського "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Київський футбольний клуб "Динамо" надав статус вільного агента грузинському захиснику Луці Лочошвілі. Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.
Лочошвілі є вихованцем тбіліського “Динамо”, він підписав контракт із українським грандом 31 серпня 2017 року в 19-річному віці. На правах оренди повернувся до тбіліського “Динамо”, а потім виступав за словацьку “Жиліну”.
Примітно, що у складі київського “Динамо” Лочошвілі не провів жодного поєдинку.
Нагадаємо, що стала відома доля “Динамо” і “Боруссії” Дортмунд у скандальній справі щодо трансферу Андрія Ярмоленка.