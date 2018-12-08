Грузинские пограничники задержали режиссера фильма "Донбасс"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В международном аэропорту Тбилиси грузинские пограничники задержали известного украинского режиссера Сергея Лозницу, передает УНН со ссылкой на информацию народного депутата Семена Семенченко в Facebook.
"Грузинские пограничники задержали режиссера фильма "Донбасс". В спецкомнате Международного аэропорта Тбилиси режиссеру Сергею Лознице устроили серию допросов", - написал нардеп.
Отметим, что грузинское издание "Грузия Online" также сообщает о задержании Лозницы в аэропорту Шота Руставели.
По их информации, украинский режиссер приехал в Грузию на 19-й кинофестиваль Тбилиси на кинопремьеру фильма Донбасс.
После прилета в Грузию, как пишет издание, Лозницу завели в спецкомнату и устроили серию допросов, но потом отпустили.
Напомним, 4 декабря Тбилисский городской суд приговорил задержанных в ходе спецоперации в Тбилиси, во время которой задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, к взятию под стражу.
Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лицах с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначили адвокатов.
По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.